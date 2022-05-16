Симферополь, , 18:56 — REGNUM Крымский мост, построенный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отметил своё четырехлетие. Как сообщает Росавтодор, строительство автодорожной части объекта завершилось 15 мая 2018 года. В этот день президент России Владимир Путин, возглавивший колонну строительной техники, проехал в сторону полуострова за рулем самосвала КамАЗ.

Крымский мост Цитата с сайта rosavtodor. gov.ru

Федеральные дорожники воплотили в жизнь мечту поколений: теперь стали реальностью туристы на автомобилях и автобусах, тонны грузов в обе стороны и огромные перспективы развития Краснодарского края и Крыма.

К грандиозной стройке было привлечено огромное число людей совершенно разных профессий, за весь период задействованы более 25 тысяч специалистов, а в пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.

Работы по проектированию и строительству велись параллельно — в проектных институтах решали, каким будет мост, рассчитывали и утверждали проект, а на берегах Керченского пролива уже кипела работа. Геологи изучали особенности местных почв, делали замеры и брали пробы. Археологи и саперы на земле и под водой находили, раскапывали и поднимали артефакты. В общей сложности их было найдено более одного миллиона. ё

Значение Крымского моста сложно переоценить, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

«Мы помним, в каких условиях находились жители Крымского полуострова, переживая энергетическую, продовольственную, транспортную блокаду и другие трудности. То, что мост был построен в кратчайшие сроки в условиях санкций, это не просто сооружение, это — некий прецедент, который показывает, что наша страна, несмотря на все сложности, имеет прочный запас и в условиях жесточайшего международного давления полагается на свои силы.

Можно вспомнить масштабные советские стройки: они тоже потрясали воображение, делалось всё руками наших инженеров и мне кажется, что Крымский мост выгладит, как наследник этого величия. Очень хочется надеяться, что это не единичный объект, которым мы будем гордится.

Чем более, мы понимаем, насколько стратегически важен Крымский мост. В нынешних условиях при проведении специальной военной операции, он постоянно является потенциальным объектом для нападения со стороны Украины, и мы знаем, что всевозможные диверсии периодически вызревают у украинской стороны для того, чтобы навредить Крымскому мосту не только как политическому сооружению, но как к некому символу.

На мой взгляд, нормальное социально-экономические развитие полуострова было бы невозможным без строительства этого моста. Полагаю, что сейчас Крым (в хорошем смысле слова) стал некой витриной в контексте развития регионов, и это напрямую связано со строительством Крымского моста. Я уже не говорю о туристической отрасли, которая стала получать все больше и больше туристов, которые считают идеальными рекреационные особенности Крыма. Надеюсь, что «крымских мостов» в собирательном смысле этого слова, будет как можно больше».

Крымский мост стал комфортной и современной альтернативой паромной переправе, которая не справлялись с транспортными нагрузками — водителям приходилось подолгу стоять в очереди, чтобы оказаться на другом берегу. Сооружение решило эту проблему, и теперь дорога на полуостров занимает не более 20 минут. За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тыс. автобусов.

Крымский мост протяженностью 19 км по праву считается уникальным объектом — это самый длинный мост не только России, но и Европы. Автодорожную часть возвели всего за 27 месяцев. Построенная автомобильная дорога соответствует категории 1Б с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки по четырем полосам (две в направлении Крыма, две в направлении Кубани).

Сегодня штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Соблюдение водителями правил дорожного движения на Крымском мосту контролируют 10 автоматических комплексов, способных фиксировать все транспортные средства, независимо от их скорости и плотности потока.

Как сообщало ИА REGNUM, новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.