Москва, 16 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Создание по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как создание объектов НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

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«Потому что военное целеполагание использования этих объектов изначально заложено в соглашениях, поскольку стороной соглашения всегда выступает Пентагон, министерство обороны США», — объяснила Яровая.

Она также подчеркнула, что парламентское расследование и его результаты будут иметь важное значение для выработки решений национальной и глобальной безопасности и представления позиции России, в том числе на площадке СБ ООН.