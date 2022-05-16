Белгород, 16 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки госпитализировано шесть человек с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 33 человека, скончался от осложнений один пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 130 408 носителей инфекции. Выздоровели 127 390 человек, в летальной статистике 2 251 запись.

По данным регионального оперштаба, в ковид-госпиталях проходят лечение 69 пациентов, под амбулаторным наблюдением 698 жителей.