Саратов, 16 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. За сутки в Саратовской области выявили 139 случаев заражения коронавирусом, накануне заболевание подтвердили у 129 человек. Госпитализировали за минувший день трех пациентов, выписали 167 человек, сообщает 16 мая региональный оперативный штаб.

В больнице

Всего в регионе зарегистрирован 250 641 случай заражения коронавирусом, выздоровели 243 159 человек.

Лечение в стационарах проходят 496 пациентов, амбулаторно помощь оказывают 1248 жителям.

За сутки скончался один ковид-пациент. Всего от последствий заражения коронавирусом умерли по области 5955 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на коронавирусную инфекцию обследовали более 3, 6 млн человек.

Читайте также: Гинцбург призвал граждан ревакцинироваться двумя формами вакцин