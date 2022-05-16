Гаага, Нидерланды, , 11:54 — REGNUM Окружной суд Гааги вынесет вердикт по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в конце 2022 года. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Карта рейса MH17 MaxN

Он рассказал, что прежняя дата, когда должен быть вынесен вердикт, 22 сентября, больше не рассматривается. Новые сроки — 17 ноября или 15 декабря.

Авиакатастрофа Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года в зоне противостояния между украинскими войсками и силами ДНР и ЛНР. В результате крушения лайнера погибли 298 человек.