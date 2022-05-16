Гаага, Нидерланды, 16 мая 2022, 11:54 — REGNUM Окружной суд Гааги вынесет вердикт по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в конце 2022 года. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Он рассказал, что прежняя дата, когда должен быть вынесен вердикт, 22 сентября, больше не рассматривается. Новые сроки — 17 ноября или 15 декабря.
Авиакатастрофа Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года в зоне противостояния между украинскими войсками и силами ДНР и ЛНР. В результате крушения лайнера погибли 298 человек.