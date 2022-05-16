Рябков: США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине
Москва, 16 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Вашингтон сознательно затушёвывает и затуманивает данные о биологической деятельности на Украине, лишая международное сообщество возможности разобраться в причинах и целях этой деятельности. Об этом 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине.
По его словам, вскрыты факты военно-биологической деятельности США на Украине. Они свидетельствуют о том, что работа лабораторий на территории этой страны была нацелена на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных для людей болезней.
«Военно-биологическая активность на территории Украины, осуществляемая при содействии США, к сожалению, не является чем-то уникальным. Специальная военная операция на Украине позволила заглянуть внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере», — отметил Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия призывает Соединенные Штаты уничтожить свои запасы химического оружия, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне.
Читайте также: Россия призвала США уничтожить свое химическое оружие