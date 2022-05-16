Москва, 16 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Вашингтон сознательно затушёвывает и затуманивает данные о биологической деятельности на Украине, лишая международное сообщество возможности разобраться в причинах и целях этой деятельности. Об этом 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине.

topwar.ru Процесс уничтожения химического оружия

По его словам, вскрыты факты военно-биологической деятельности США на Украине. Они свидетельствуют о том, что работа лабораторий на территории этой страны была нацелена на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных для людей болезней.

«Военно-биологическая активность на территории Украины, осуществляемая при содействии США, к сожалению, не является чем-то уникальным. Специальная военная операция на Украине позволила заглянуть внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере», — отметил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия призывает Соединенные Штаты уничтожить свои запасы химического оружия, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне.

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