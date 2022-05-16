Москва, 16 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 16 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 288 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 47 случаев меньше аналогичного показателя 15 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 335 человек, а днём ранее — у 402 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 543 новых случая заражения коронавирусом.