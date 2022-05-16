Москва, , 11:51 — REGNUM Очередные преступления украинских вооруженных формирований в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) расследуют следователи Следственного комитета России. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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Уточняется, что, согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), при обстреле киевскими боевиками 15 мая Петровского района города Донецка погибли два мирных жителя.

Также указывается, что 14 мая в пригороде Первомайска в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских нацистов тоже погибли два человека.

«Следователями СК России продолжается планомерная работа по установлению конкретных лиц из числа украинских военнослужащих, совершающих преступления против мирного населения республик», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника воинам Красной армии в Литве.