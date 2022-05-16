Москва, , 11:58 — REGNUM Российские медики выявили более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19 за минувшие сутки, при этом 1127 человек госпитализировали. Об этом сообщили 16 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В больнице Mos.ru

Количество госпитализаций за сутки почти не изменилось. Выявлено 4543 новых случая, при этом выздоровели 5379 человек. Скончались 89 пациентов с коронавирусом.

«По состоянию на 16 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1127 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,2%», — говорится в сообщении.

Читайте также: В Австралии обнаружены новые подштаммы «Омикрона»