* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 16 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Представители министерства иностранных дел Пакистана встретились в Кандагаре с Анасом Хаккани, одним из лидеров «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и высокопоставленным членом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и некоторыми другими членами движения. Источники сообщили газете «8 Собх», что пакистанские дипломаты также встретились с лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Хайбатуллой Ахундом.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганские боевики

Однако официальные источники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не подтвердили визит в Кандагар представителей пакистанского МИД.

Ранее глава разведки Пакистана посетил Кандагар и провёл переговоры с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На прошлой неделе пакистанские СМИ сообщали, что ряд пакистанских официальных лиц тайно посетили Афганистан для встречи с лидерами движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На данный момент неизвестно, где именно в Афганистане прошла эта встреча.