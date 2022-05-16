Самара, , 11:53 — REGNUM Обстоятельства нападения безнадзорных животных на подростка устанавливают в Самаре. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Собака Администрация Улан-Удэ

Сообщается, что в начале 2022 года администрация Самары заключила муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев в городе.

«В результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, 3 мая текущего года в дневное время на территории микрорайона Крутые Ключи произошло нападение безнадзорных животных на подростка 2011 года рождения, в результате которого ребенок получил травму в виде раны левого предплечья», — сообщает пресс-служба.

Подростку была оказана медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в производстве у следователей города Новокуйбышевск находится уголовное дело по подобному факту, который произошел в апреле 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области возбудили дело после нападения собак на подростка