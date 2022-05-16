Томск, 16 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Ковидный стационар. Тувы

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 130 836. Жертвами коронавируса стали 834 человека.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 128 648 пациентов, в том числе 71 за последние сутки.