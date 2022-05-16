Тюмень, 16 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении двух похитителей 800 кг металла с железнодорожного предприятия, расположенного на станции Войновка. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Украденный металлолом

Мужчины были пойманы с поличным днём 27 апреля 2022 года в одном из пунктов приёма металла.

Отмечается, что они готовили металл для дальнейшей транспортировки на переработку, и решили похитить несколько металлических отрезков, сдав их в пункт и выручив деньги. В обеденный перерыв они загрузили в служебный автомобиль похищенное, привезли в пункт металлолома, получили деньги и были задержаны транспортными полицейскими. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).