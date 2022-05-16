Казань, 16 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В незаконном обороте наркотиков подозревают 48-летнего неработающего жителя Казани. В автомобилем под его управлением перевозились запрещенные вещества, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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При осмотре салона машины, которую остановили для проверки документов, обнаружили несколько свертков. Экспертиза установила, что в них находилось наркотическое вещество общей массой 2,99 кг.

Задержанный пояснил, что в начале года на одном из сайтов бесплатных объявлений он нашел предложение о вакансии «водителя с большой зарплатой». Работодатель предложил мужчине работу курьера по перевозке наркотических средств, на что он согласился.

Из тайника в Воронежской области он забрал закладку с наркотиками и должен был для дальнейшего сбыта отвезти их в Казань.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

ИА REGNUM ранее сообщало, жителя Ленинградской области задержали в Татарии при перевозке наркотиков в Башкирию.

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