Таллин, 16 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум.

http://www.eduportal44.ru Класс

В Эстонии гимназическое образование (9-12 классы) не заканчивает каждый шестой учащийся. Об этом сообщил портал таллинской мэрии stolitsa. ee со ссылкой на данные портала образовании страны Haridussilm.

Как правило, из школы выбывают те ученики, в семьях которых ухудшилось финансовое положение, у которых возникли проблемы с психическим здоровьем или которые не могут справиться с накопившимися долгами и нагрузкой.

Отмечается, что в Таллине в 2018 году учебу бросили 44, в 2019 году — 64, в 2020 году — 74, в 2021 году - 71, а в 2022 (неполном) году - 35 гимназистов. Всего за последние пять лет из школ Эстонии выбыло 346 учащихся.

По словам доцента кафедры педагогики Таллинского университета Тийу Куурме, причин массовому явлению может быть несколько. Например, психическая изнуренность, плохие отношения в классе, а также одиночество и изолированность.

«Также можно указать слабоволие, безразличие к собственной жизни или желание поскорее начать зарабатывать деньги, — перечислила Куурме. — У молодежи нет так называемой любви к мудрости. Возможно, рядом с таким учеником нет важного человека, которому не безразлична его жизнь».

По словам Куурме, нынешняя молодежь выросла за экранами различных электронных устройств, что повлияло на ее умение концентрироваться и способность заниматься одним делом последовательно: «Учеба в школе и экраны — слишком разные миры, один из которых меркнет перед другим. Процессы осознания у молодежи фрагментированы, ей чужды приложение усилий и концентрация, что влияет, в частности, на мотивацию».

Она добавила, что нынешняя молодежь не переживает о материальной состоятельности: «Молодежь не боится остаться без пропитания, потому что о пропитании позаботятся родители или можно будет найти какую-нибудь простую работу. В нынешней в целом нестабильной ситуации молодежь не задумывается о будущем, а живет одним днем».