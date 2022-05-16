Мурманск, 16 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Мурманской области возглавит Диана Кузнецова, занимавшая до сих пор в ведомстве должность замминистра.

https://t.me/andrey_chibis Диана Кузнецова

«За время работы Диана Николаевна подняла не одну школу на достойный уровень, и я желаю ей успехов в новой должности для системного развития качества образования в Мурманской области», — написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство образования и науки Мурманской области возглавляла Ольга Дзюба. В сентябре она покинула пост по собственному желанию и предприняла попытку возглавить администрацию Мурманска. Однако, несмотря на поддержку губернатора, выиграть выборы она не смогла.