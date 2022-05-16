Пекин, 16 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Власти Китая призвали страны G7 прекратить клеветать на Пекин и вмешиваться во внутренние дела страны, заявил на 16 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По его словам, позиция Пекина по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном, Тайванем и морскими делами ясна и последовательна.

«Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика, не стоящая хлопот», — сказал о она брифинге.

В связи с этим он призывал страны G7 «уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела КНР в какой бы то ни было форме».