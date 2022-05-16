СК РФ начал проверку из-за осквернения памятника советским воинам в Литве
Москва, 16 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ проведёт проверку осквернения памятника советским воинам в литовской деревне Бубяй. Об этом 16 мая сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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Следственный комитет
15 мая департамент полиции Литвы сообщил, что вандалы нарисовали свастику на монументе, который расположен на воинском захоронении советских солдат и офицеров, павших в августе 1944 года.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника советским воинам в Литве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и причастных к акту вандализма.