Москва, 16 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ проведёт проверку осквернения памятника советским воинам в литовской деревне Бубяй. Об этом 16 мая сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

15 мая департамент полиции Литвы сообщил, что вандалы нарисовали свастику на монументе, который расположен на воинском захоронении советских солдат и офицеров, павших в августе 1944 года.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника советским воинам в Литве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и причастных к акту вандализма.