* запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 16 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Надёжный источник в аэропорту Кандагара сообщил Afghanistan International, что 15 мая в город прибыла высокопоставленная делегация кабинета министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В Кандагар прибыли министры иностранных дел, обороны, горнодобывающей промышленности, авиации и поощрения добродетели и предотвращения порока. В то же время поступили сообщения о визите пакистанской делегации в Кандагар.

Источники Afghanistan International сообщают, что во время визита будут рассмотрены такие вопросы, как разногласия между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), усиление вооружённого сопротивления и создание всеобщей ассамблеи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Другой источник сообщил, что члены кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также должны обсудить с делегацией из Пакистана вопросы печатания денег.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкивается с острой нехваткой банкнот и не имеет возможности печатать деньги из-за международных санкций. При предыдущем правительстве афганская валюта печаталась в европейских странах.

Ранее бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что Пакистан незаконно печатает деньги для правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).