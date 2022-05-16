Москва, , 11:43 — REGNUM Ранее введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции в российских детских лагерях ограничения в нынешнем году сняты. Об этом 16 мая рассказала на третьем заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

В летнем детском лагере отдыха Prokuror-kaluga.ru

«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — приводит ее слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российским школам рекомендуется проводить последние звонки в школах в очном режиме.