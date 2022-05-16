Сана, , 11:44 — REGNUM Впервые с начала гражданской войны в Йемене аэропорт города Сана обслужил коммерческий рейс. Об этом сообщает Al-Masirah.

Самолёт

По данным журналистов, самолёт вылетел в аэропорт Аммана в Иордании утром 16 мая и успешно приземлился спустя три часа. Открытие аэропорта Саны стало возможным благодаря заключенному перемирию между йеменскими повстанцами-хуситами, которые удерживают контроль над Саной, и Саудовской Аравией.

Руководство движения хуситов настаивало на возобновлении работы аэропорта для поставок гуманитарной помощи и медицинских грузов, а также — для вывоза граждан, пострадавших в ходе боевых действий, для лечения за рубежом.