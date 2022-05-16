В Башкирии назвали причину задержки детских выплат
Уфа, 16 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Задержка осуществления выплат на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет произошла в Башкирии в результате технического сбоя. Об этом 16 мая сообщила министр труда республики Ленара Иванова на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«У нас 28 апреля «полетела точка интеграции», но 13 мая все восстановительные работы завершены. 20 тысяч заявлений по выплате на детей от трех до семи лет находятся в разборе. Что касается выплат на детей от восьми до 17лет, то это выплаты пенсионного фонда — не могу прокомментировать. Просто надо потерпеть. Разберемся», — сообщила Иванова.
По словам заместителя начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрия Черенкова, на прошлой неделе был зафиксирован рост обращений в системе «Инцидент». При этом основной прирост обращений от граждан произошел за счет категории социального обслуживания и защиты населения, и связано это с выплатами на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.