Уфа, 16 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Задержка осуществления выплат на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет произошла в Башкирии в результате технического сбоя. Об этом 16 мая сообщила министр труда республики Ленара Иванова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Portable Antiquities Scheme Выплата

«У нас 28 апреля «полетела точка интеграции», но 13 мая все восстановительные работы завершены. 20 тысяч заявлений по выплате на детей от трех до семи лет находятся в разборе. Что касается выплат на детей от восьми до 17лет, то это выплаты пенсионного фонда — не могу прокомментировать. Просто надо потерпеть. Разберемся», — сообщила Иванова.

По словам заместителя начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрия Черенкова, на прошлой неделе был зафиксирован рост обращений в системе «Инцидент». При этом основной прирост обращений от граждан произошел за счет категории социального обслуживания и защиты населения, и связано это с выплатами на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.