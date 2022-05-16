Кострома, 16 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников отчитался о доходах за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Сергей Ситников

Заработок главы региона вырос на 314 тысяч рублей — до 3 млн 279 тысяч рублей. Список транспортных средств остался прежним. Ему принадлежит Тойота LC 150, лодка «Сарепта» и прицеп для перевозки водной техники.

Произошли изменения в структуре недвижимости. К дому площадью 330 квадратных метров, которым губернатор пользуется вместе с супругой, прибавился земельный участок на 9 соток. Доход жены Ситникова при этом вырос на 145 тысяч рублей и составил 1 млн 188 тысяч рублей.

Для сравнения, доход богатейшего депутата Костромской областной думы Флуна Гумерова, являющегося гендиректором завода «Красносельский Ювелирпром» составил 192 млн рублей. Сенаторы региона Николай Журавлёв и Сергей Калашник задекларировали 39,3 и 7,7 млн рублей. Депутату Госдумы Алексею Ситникову за этот период удалось заработать 5,7 млн рублей.