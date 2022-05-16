Стокгольм, 16 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Включение Швеции и Финляндии в НАТО чревато далекоидущими последствиями как для самого альянса, так и Европейского союза, пишет политолог Анатоль Ливен в статье, вышедшей 13 мая в Responsible Statecraft.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

По его словам, Москва никогда не угрожала Финляндии. Советский Союз строго соблюдал условия договора с Хельсинки. Она даже ушла с расположенной там военной базой, на которой российские войска могли по договору находиться еще сорок лет. Нет никаких оснований считать, что Россия изменила прежний курс и намерена нанести удар по Финляндии.

Более того, как бы на Западе ни критиковали Москву за начало специальной военной операции, ее причины очевидны: на протяжении многих лет, с самого начала расширения НАТО на восток, многочисленные официальные лица предупреждали, что включение в альянс бывшей советской республики чреваты конфликтом.

Таким образом, членство Швеции и Финляндии в НАТО не нужно для их безопасности. Они со своей стороны ничего не приносят НАТО. Если конфликт на Украине приведет к эскалации противостояния между США и Россией, они в любом случае будут в стороне. Что касается действий НАТО за пределами Европы, то одна из причин, по которой европейские члены НАТО с таким энтузиазмом восприняли новую конфронтацию с Россией, заключается в том, что это дает им предлог избегать отправки войск в какие-либо районы (например, в Западную Африку), где им, возможно, действительно придется воевать и умирать и где угроза исламистского экстремизма и массовой миграции создает реальную угрозу внутренней безопасности Европы и Скандинавии.

Вступая в НАТО, Финляндия отбрасывает любую, даже отдаленную возможность играть посредническую роль между Россией и Западом не только для того, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине, но и в какой-то момент в будущем для содействия более широкому примирению. Вместо этого Финляндия завершит строительство последнего участка новой холодной войны через Европу, которая, вероятно, сохранится и после прихода к власти в России другого лидера.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО также можно рассматривать как символический момент, когда европейские страны в целом отказались от любых грез, что они возьмут на себя ответственность за обеспечение безопасности континента, и смирились с полной зависимостью от Вашингтона. Однако (как и в случае со Швецией во время Холодной войны) эта зависимость, несомненно, будет замаскирована бессильным нытьем и ворчанием европейцев, когда новый американский президент подобно Трампу забудет о необходимом тонком притворстве »вежливости и консультации».

«Хорошие отношения с Россией вряд ли когда-либо будут восстановлены, кто бы ни пришел к власти в России», — отметил Ливен.

С другой стороны, полное изгнание России из европейских структур — чего до сих пор открыто добиваются США и НАТО — может в долгосрочной перспективе поставить Россию в полную стратегическую зависимость от Китая и приблизить китайскую сверхдержаву к самым восточным границам Европы.