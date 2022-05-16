Джакарта, , 11:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с Днем Будды, сообщает Kompas.

Сад Будды Марина Каширская © ИА REGNUM

«Здоровье и прогресс — это самые большие мечты, которых мы хотим достичь сегодня в жизни, полной мира и единения. Пусть свет счастья всегда освещает наш путь», — заявил президент Индонезии.

Ранее министр религии Индонезии Якут Чолил Кумас пожелал всем буддистам счастливого праздника.

«Давайте продолжим укреплять религиозную умеренность и укреплять братские узы», — призвал министр религии.

Напомним, День Будды или Весак, день полнолуния в мае, является самым священным днем для миллионов буддистов во всем мире.