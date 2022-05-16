Пекин, , 11:46 — REGNUM Странам Группы семи (G7) следует перестать клеветать на Китай и вмешиваться в его внутренние дела, в том числе в вопрос Тайваня. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 16 мая на брифинге.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Он подчеркнул, что у Пекина ясная и последовательная позиция по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном, Тайванем и «морскими делами». При этом позицию Китая игнорируют, на него клевещут, пытаются грубо вмешаться в его дела, а также надавить через конфликт на Украине.

Пекин призывает страны G7 «уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела КНР в какой бы то ни было форме», подчеркнул Чжао.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский дипломат также заявил, что вступление Финляндии в НАТО обязательно отразится на отношениях этой страны с КНР.

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