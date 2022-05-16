Донецк, , 11:38 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка и Ясиноватой. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В представительстве рассказали о двух обстрелах, которые устроили украинские боевики с позиций в Авдеевке. В 10:00 оттуда по направлению в Куйбышевском районе Донецка было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм. В 10:45 украинские войска применили РЗСО «Град», выпустив с помощью установки пять ракет по городу Ясиноватая.