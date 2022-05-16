* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 16 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер двое молодых людей, братьев, были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Инцидент произошёл около полудня 15 мая в селе Шалкоча уезда Париан.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по братьям, когда они работали на своём поле. Один из них, по имени Хедаятулла, был убит на месте, а другой тяжело ранен. Мотив этого события пока неизвестен.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Стоит отметить, что из-за столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления в Панджшер были переброшены несколько тысяч талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее поступали сообщения об убийствах, пытках и массовых арестах мирных жителей провинции радикалами. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отрицают подобные обвинения.