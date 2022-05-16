В Австрии ожидают согласования шестого пакета санкций против РФ
Брюссель, 16 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Евросоюз сможет в ближайшие дни согласовать шестой пакет санкций против России, заявил 16 мая глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
«Я уверен, что в ближайшие дни мы соберем шестой санкционый пакет», — сказал он журналистам в Брюсселе.
Как сообщало ИА REGNUM, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что государства-члены ЕС должны объединить свои энергетические ресурсы.
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