Брюссель, 16 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Евросоюз сможет в ближайшие дни согласовать шестой пакет санкций против России, заявил 16 мая глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я уверен, что в ближайшие дни мы соберем шестой санкционый пакет», — сказал он журналистам в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что государства-члены ЕС должны объединить свои энергетические ресурсы.

Читайте также: Еврокомиссар призывает страны ЕС объединить энергоресурсы