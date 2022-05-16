Ижевск, , 11:37 — REGNUM Администрацию Ижевска обязали до 31 декабря 2022 года отремонтировать дорогу по улице Союзной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С жалобами на состояние дороги в надзорный орган обратились местные жители. По итогам проверки было установлено, что дорожное полотно на данной улице находится в ненадлежащем состоянии, имеет значительную колейность, а также повреждения и разрушения бортового камня.

В адрес главы Ижевска прокурором было внесено представление об устранении нарушений, по результатам его рассмотрения нарушения так и не устранили. Прокурор был вынужден обратиться в суд с требованием о возложении обязанности устранить имеющиеся недостатки автомобильной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на улицах Ижевска в ежедневном режиме проводятся дорожные работы. Идет сбор мусора, ремонт канализационных люков, ремонт и покраска ограждений.