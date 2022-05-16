Хельсинки, , 14:40 — REGNUM На протяжении десятилетий присоединение Финляндии к НАТО считалось почти немыслимым, пишет 16 мая Financial Times. Теперь ситуация резко изменилась, и Финляндия спешит вступить в военный альянс при поддержке подавляющего большинства как парламента, так и населения.

Финляндия

«Это большой шаг в нашей западной интеграции, он ее завершает. Да, для страны это смена парадигмы, — сказала финский министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен. — Это также можно понимать как совершенно естественный процесс. Неудивительно, что финское общественное мнение изменилось за столь короткое время. Это говорит о десятилетиях подготовки. В этом смысле это не какой-то гигантский шаг. Когда пришло время, мы оказались готовы».

«Мы всегда пытались приспособиться, и когда появлялась возможность, мы постарались ее использовать», — сказала заместитель главы основной оппозиционной партии «Национальная коалиция» Элина Валтонен.

Правительство Финляндии вместе с президентом Саули Ниинистё приняли решение подать заявку в воскресенье. Парламент, вероятно, ратифицирует этот шаг в понедельник или вторник подавляющим большинством голосов, и заявка может быть подана совместно со Швецией во вторник или среду, когда Ниинистё посетит Стокгольм с государственным визитом.

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