Хельсинки, 16 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. На протяжении десятилетий присоединение Финляндии к НАТО считалось почти немыслимым, пишет 16 мая Financial Times. Теперь ситуация резко изменилась, и Финляндия спешит вступить в военный альянс при поддержке подавляющего большинства как парламента, так и населения.

Финляндия

«Это большой шаг в нашей западной интеграции, он ее завершает. Да, для страны это смена парадигмы, — сказала финский министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен. — Это также можно понимать как совершенно естественный процесс. Неудивительно, что финское общественное мнение изменилось за столь короткое время. Это говорит о десятилетиях подготовки. В этом смысле это не какой-то гигантский шаг. Когда пришло время, мы оказались готовы».

«Мы всегда пытались приспособиться, и, когда появилась возможность, мы постарались ее использовать», — сказала заместитель главы основной оппозиционной партии «Национальная коалиция» Элина Валтонен.

Правительство Финляндии вместе с президентом Саули Ниинистё приняли решение подать заявку в воскресенье, 15 мая. Парламент, вероятно, ратифицирует этот шаг в понедельник, 16 мая, или вторник, 17 мая, подавляющим большинством голосов, и заявка может быть подана совместно со Швецией во вторник, 17 мая, или среду, 18 мая, когда Ниинистё посетит Стокгольм с государственным визитом.