Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. По-настоящему тёплая погода в Петербурге ожидается только к концу наступившей недели, а до тех пор горожанам придется потерпеть в отключённых от отопления домах, сообщил 16 мая главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Jedidja Холодное время

Напомним, отопительный сезон 2021–2022 годов в Петербурге завершился в воскресенье, 15 мая, его продолжительность составила 244 дня. Решение об отключении отопления было принято в связи с относительно тёплой погодой предыдущей недели.

По словам Колесова, в настоящее время средняя суточная температура воздуха в Петербурге находится в районе +9 градусов, но из-за дождей и свежего ветра в отключенных от отопления домах прохладно.

«Первая половина этой недели прохладная, да с дождями, температура днем не выше +10…+12 градусов. Ветер еще повернет к северному, и в ближайшие пару дней средняя температура воздуха будет в районе +8 градусов или даже ниже. Так что терпим и ждем потепления», — сообщил Колесов.

Синоптик уточнил, что к концу рабочей недели намечается потепление. Уже с четверга, 19 мая, дневные температуры повысятся до +14 градусов, а потом будут и выше.

Напомним, продолжительность отопительного сезона зависит от погодных условий. Решение о его завершении принимается при установившейся в течение пяти суток среднесуточной температуре +8 и выше с учетом положительного метеорологического прогноза.