Дальнегорск, Приморский край, , 11:34 — REGNUM В Приморье за минувшие выходные, 14–15 мая, зарегистрировано 103 ДТП: 90 — с материальным ущербом, 13 — с пострадавшими, три человека погибли, 16 – травмированы. Повреждено 193 автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по краю.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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Смертельные ДТП произошли в Дальнегорске и на участке автодороги «Артём — Находка — порт Восточный».

В Дальнегорске в результате наезда на дерево Honda C-RV погибли два человека. По предварительной информации, 54-летний водитель не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения с последующим съездом на обочину и наездом на дерево. Погибли водитель и 35-летняя женщина, находившаяся на переднем сиденье. Пассажир — в больнице.

Авария произошла в темное время суток при сложных погодных условиях: шел дождь, который мог стать причиной потери управления автомобилем.

Второе ДТП с летальным исходом случилось на 161 км автодороги «Артём-Находка-порт Восточный» — иномарка врезалась в опору уличного освещения, 50-летнийволитель погиб. По предварительной информации, он не справился с управлением, двигаясь со стороны порта Восточный в направлении Находки. Как и в предыдущем случае, в момент аварии шёл дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Онгудайском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб местный житель.