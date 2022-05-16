Калуга, 16 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Калужской области в апреле удалось добиться снижения задолженности по зарплате на девять миллионов рублей. Сейчас 18 предприятий имеют долги перед своими сотрудниками. Более трети от общей суммы задолженности — со стороны предприятий-банкротов. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Скрин страницы Владислава Шапши «ВКонтакте» На предприятии

«Людей один на один с проблемой не оставим. Будем и дальше вести последовательную совместную работу с прокуратурой, Гострудинспекцией и добиваться полагающихся выплат. Недавний пример — «Калугатрансмаш». Заставили компанию погасить серьезный долг перед работниками», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы 288 работникам ОАО «Калугатрансмаш», восстановлены трудовые права работников. Установлено, что в период с декабря 2020 года по март 2021 года в нарушение требований Трудового кодекса РФ руководством предприятия заработная плата сотрудникам не выплачивалась частично свыше трёх месяцев, в связи с чем образовалась задолженность в размере 33 млн рублей.