Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Американский конгрессмен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин возмутилась предложением направить в помощь Украине $40 млрд. Об этом сообщает The Washinton Post.

Доллары США Дарья Антонова © ИА REGNUM

Грин выступила против 15 из 16 инициатив, направленных на поддержку Киева, так как считает, что нужно заниматься внутренними проблемами США. Она заявила, что Конгресс США намерен направить $40 млрд другой стране, когда самим американцам не хватает детского питания.

«Знаете ли, я забочусь о нашей стране Америке и нашем народе. Вот и всё. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците», — сказала конгрессмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол не дал ход голосованию в ускоренном формате по выделению Украине денежной помощи.

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