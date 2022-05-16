Москва, 16 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Активная часть фанатов московского футбольного клуба «Спартак» не будет отказываться от бойкота матчей с участием своей команды, который начался после того, как стало известно, что в России планируют внедрить систему Fan ID для посещения спортивных мероприятий, даже несмотря на участие красно-белых в финале Кубка России с «Динамо». Об этом говорится в заявлении заводящего фанатской трибуны «Спартака» Михаила Дивинского.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

«Читаю комментарии, в которых многие призывают отказаться от нашего решения и пойти на стадион в «Лужники». Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить свое слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем», — сказал Дивинский.

По его словам, финал Кубка России с участием «Спартака» и «Динамо» — «отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны»: «Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы! Отказавшись от отстаивания интересов сегодня, мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы».

Дивинский подчеркнул, что 29 мая на стадионе «Лужники» активная фанатская часть «Спартака» будет отсутствовать.