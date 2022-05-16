Москва, , 11:32 — REGNUM Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям украинских боевиков, организовавших огневую точку в Никольском храме в Луганской Народной Республике. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

По данным работающих в городе Попасная журналистов, украинские силовики использовали в качестве наблюдательного пункта Никольский храм, имеющий вековую историю. При этом на колокольне была организована позиция снайперов и пулемётчиков. В СК отметили, что в результате действий боевиков культовое сооружение практически уничтожено.

«Следственным комитетом во взаимодействии с коллегами из республиканских правоохранительных органов будут зафиксированы последствия преступных действий украинских националистов и установлен круг лиц, подлежащих уголовной ответственности за содеянное», — заявили в СК.