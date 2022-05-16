Химки, Московская область, 16 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Химки» не будет продлевать контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым. Об этом 16 мая сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

ФК «Химки»

Отмечается, что Мамаев и Жирков являются возрастными игроками, которые получают большую зарплату, но при этом часто травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать с ними соглашения.

Срок действующих контрактов футболистов истекают по окончании текущего сезона.

38-летний Жирков выступает за «Химки» с 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл в трёх матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

33-летний Мамаев играет за «Химки» с января 2022 года. На его счету семь матчей за клуб.