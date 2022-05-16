* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 16 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В продолжение многочисленных убийств, прошлой ночью талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли ещё трёх человек в уезде Андараб афганской провинции Баглан.

Убийства

Источники сообщили 15 мая газете «8 Собх», что радикалы расстреляли мужчин после пыток и избиений.

Погибших звали Хасан, известный как Хасанак, сын Абдул Гафура из кишдака Анамак, Абдул Гани, сын Гулям Кадира из кишлака Багдад, и Муджахид, сын Амира Ахмада из кишдака Авлад.

Источники подтверждают, что мужчины не были связаны с Фронтом национального сопротивления, но были насильно уведены из своих домов и расстреляны якобы за сотрудничество с фронтом.