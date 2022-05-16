Пермь, , 11:30 — REGNUM В Перми 16 мая суд первой инстанции вынес приговор в отношении бывшего депутата Госдумы России от Пермского края Алексея Бурнашова. Он признан виновным в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщают СМИ.

Гособвинение просило приговорить экс-политика к пяти годам и оштрафовать на 30 тыс. рублей. Сам Бурнашов просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Ленинский райсуд Перми вынес решение о двух с половиной годах лишения свободы. Отбывать срок бывший депутат должен в исправительной колонии общего режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алексея Бурнашова задержали летом 2021 года в Перми. Находившегося за рулем автомобиля тогда еще депутата попросили пройти медосвидетельствование. Однако водитель отказался. Возник конфликт, в ходе которого Бурнашов использовал нецензурную лексику и набросился на одного из автоинспекторов. Под уголовное преследование мужчина попал после того, как утратил статус депутата. В выборах 2021 года он не участвовал.

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