Москва, , 11:29 — REGNUM Политика низких ставок, которую проводит Китай, стала одним из тех факторов, которые работают на рост инфляции в КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повышение инфляции — глобальный тренд. Экономики выходят из коронакризиса. Те условия, которые сформировались во время локдаунов, а именно крайне низкая ключевая ставка и низкие процентные ставки в банках, сейчас способствуют тому, что инфляция становится значительно выше доковидных значений, — сказал Файншмидт. — Второй важный фактор, который также влияет на рост инфляции на глобальном уровне, — это геополитическая специфика этого года. Международная напряженность провоцирует рост инфляции в европейском регионе. А, учитывая место Европы в мировой экономике, подстегивает дополнительный рост цен на всем земном шаре, включая и Китай, для которого страны Европейского союза выступают главным торговым партнером».

Есть, однако, и третий момент, который, по словам экономиста, специфичен именно для Китая.

«Это вопрос, связанный с ключевой ставкой. Сейчас в Китае она составляет 3,7% и является одной из самых низких за последние десятилетия. Учитывая инфляционное давление и снижение курса национальной валюты, было бы разумно поднять уровень ключевой ставки на доковидные значения. Но это решение затрудняет политика нулевой терпимости к ковиду и массовые локдауны. Можно сказать, что в некоторой степени коронакризис в Китае продолжается. Из-за этого остается открытым вопрос, когда Китай начнет поднимать процентную ставку. А пока она сохраняется на текущем уровне, это является дополнительным фактором, влияющим на рост инфляции», — сказал Файншмидт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле рынок ценных бумаг Китая привлек около 1,26 млн новых инвесторов.

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