Москва, 16 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. За последние десять лет в РФ существенно выросла доля российских товаров, покупаемых населением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований РАНХиГС Дмитрий Евдокимов.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«В 2005 году, по данным Росстата, в розничной торговле 45% потребительских товаров и 36% продовольственных были импортными, и до 2012 года доля импортных товаров особо не изменялась — 44% и 34% соответственно, — сказал Евдокимов. — Однако к 2021 году наблюдается снижение доли импорта до 39% и 24%. Это показывает, что доля российских товаров, покупаемых населением, существенно выросла за последние 10 лет. Освобождение некоторых рынков от западных компаний позволит еще больше нарастить долю российских товаров».

При этом, как подчеркнула Евдокимов, в современной экономике импортозамещение не должно быть «абсолютной самоцелью».

«Доля импорта относительно ВВП в РФ за 2011–2021 годы достаточно стабильна — на уровне 20-21,3%. И до 2022 года тренда на снижение не наблюдалось, в то время как доля экспорта растет — с 27,9% до 30,9%. Это показывает, что, несмотря на экономические санкции, Россия всё равно оставалась включенной в международные производственные цепочки создания товаров и услуг и будет включенной и дальше в каком-то объеме», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году импортозамещение в России будет отличаться большим масштабом, чем в предыдущие годы.