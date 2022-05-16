Сеул, 16 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи официально предложило Пхеньяну помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News.

Michael Day На границе Южной Кореи и КНДР

Сообщается, что официальное уведомление от имени министра объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ было направлено главе департамента Фронта объединения КНДР Ким Ён Чхолю в 11:00 по местному времени через офис межкорейской связи.

Известно, что ответной реакции от КНДР пока не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте) сообщил, что Южная Корея готова поставить в КНДР вакцины от COVID-19 и другие предметы первой необходимости.

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