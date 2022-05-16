Южная Корея предложила КНДР помощь в борьбе с COVID-19
Сеул, 16 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи официально предложило Пхеньяну помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News.
Сообщается, что официальное уведомление от имени министра объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ было направлено главе департамента Фронта объединения КНДР Ким Ён Чхолю в 11:00 по местному времени через офис межкорейской связи.
Известно, что ответной реакции от КНДР пока не последовало.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте) сообщил, что Южная Корея готова поставить в КНДР вакцины от COVID-19 и другие предметы первой необходимости.
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