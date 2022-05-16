Ереван, 16 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Объём товарооборота между Россией и Арменией в этом году может сократиться из-за антироссийских санкций. Об этом 16 мая заявил зампредседателя Центробанка Ованнес Хачатрян, выступая в парламенте республики на заседании комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранские экспортные товары

«На фоне событий последних полутора месяцев свежих данных, конечно, мало, чтобы делать долгосрочные прогнозы. Но, по всей вероятности, торговля сократится», — сказал Хачатрян.

Он добавил, что в последнее время курс рубля стабилизировался, поэтому в Центробанке пересмотрят прогнозы, в каких сферах товарооборота между странами ситуация изменится. Глава Центробанка также сообщил, что объёмы торговли между Арменией и России приблизились к нулю.

Стоит отметить, что 2021 году товарооборот между Россией и Арменией составил $2,5 млрд. Из них в Россию было импортировано товаров на $0,8 млрд, а в Армению — $млрд.