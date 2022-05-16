Москва, 16 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Российские банки могут начать возвращать свои переведённые мошенникам деньги. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Центрального России Вадим Уваров в интервью газете «Известия»

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

По его словам, мошенники пытаются под разными предлогами похитить деньги, они заставляют человека перевести деньги на чужой счёт. Человек осознает, что он стал жертвой мошенников, но, к сожалению, перевод отменить нельзя.

Регулятор предлагает ввести двухдневный период охлаждения для денежных переводов, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам.

«То есть обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе ЦБ», — пояснил Уваров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мошенники стали чаще использовать схему кражи денег у жителей РФ, прося перевести средства на «специальный» (либо «защищенный») счет ЦБ РФ.

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