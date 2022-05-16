ЦБ РФ предложил возвращать гражданам переведённые мошенникам деньги
Москва, 16 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Российские банки могут начать возвращать свои переведённые мошенникам деньги. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Центрального России Вадим Уваров в интервью газете «Известия»
По его словам, мошенники пытаются под разными предлогами похитить деньги, они заставляют человека перевести деньги на чужой счёт. Человек осознает, что он стал жертвой мошенников, но, к сожалению, перевод отменить нельзя.
Регулятор предлагает ввести двухдневный период охлаждения для денежных переводов, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам.
«То есть обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе ЦБ», — пояснил Уваров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мошенники стали чаще использовать схему кражи денег у жителей РФ, прося перевести средства на «специальный» (либо «защищенный») счет ЦБ РФ.
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