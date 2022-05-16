Казань, 16 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. На сортировочной станции в Казани травмировался рабочий. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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Предположительно, при вскрытии посылки разорвалась граната для игры в страйкбол. Пострадал один человек, которого госпитализировали в медучреждение.

По факту инцидента организована проверка.

В ряде СМИ сообщается, что в результате происшествия 15 мая в казанском сортирочном центре пострадала женщина, которая отказалась от госпитализации, а также мужчина. Его с ожогами доставили в стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, террористический акт в одном из торговых центров Сочи, планируемый 9 мая, предотвратили правоохранители, подозреваемый в подготовке преступления задержан.

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