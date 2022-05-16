Мадрид, 16 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Бежавший из Испании несколько лет назад экс-монарх Хуан Карлос I впервые после своего бегства вернётся в Испанию. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Irekia Экс-король Испании Хуан Карлос I

Отмечается, что 21 и 22 мая Хуан Карлос I будет находиться в галисийском городе Саншеншо.

Сразу после посещения Галисии экс-монарх, живущий в последнее время в ОАЭ, посетит Мадрид, чтобы провести время со своей семьёй в королевском дворце Сарсуэла.

Ранее прокуратура Верховного суда Испании закрыла три эпизода уголовного дела о коррупции, фигурантом которого являлся Хуан Карлос I.