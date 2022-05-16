Ульяновск, 16 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Нацпроект «Производительность труда» и поддержка ФЦК помогли ульяновскому ООО «Автокомпонент» за шесть месяцев повысить конкурентоспособность без привлечения дополнительных инвестиций и встать на путь импортозамещения. Экономический эффект составил более 22 млн рублей, сообщает сайт производительность. рф.

Цитата с сайта производительность. рф Продукция ООО «Автокомпонент»

«Сегодня «Автокомпонент» производит более 600 видов запчастей для автомобилей УАЗ, ГАЗ и сельскохозяйственной техники. В нынешних реалиях для того, чтобы быть в ценовом тренде и конкурировать с другими производителями, мы должны сокращать себестоимость, а этого можно добиться за счет повышения производительности», — отметил исполнительный директор ООО «Автокомпонент» Андрей Купцов.

Эксперты ФЦК и коллектив предприятия благодаря применению бережливых технологий на потоке производства карданных валов на 25% увеличили выработку, с 10 до 12,5 шт. на человека в смену, на 62% снизили незавершенное производство, с 16 824 до 6376 изделий.

«ООО «Автокомпонент» в прошлом году не в полном объеме смогло удовлетворить возросший спрос на продукцию. Чтобы решить задачу по наращиванию объемов производства, мы совместно с экспертами ФЦК в течение трех месяцев провели полный анализ процесса, сделали картирование и выявили ряд узких мест, которые и послужили точками роста. С экспертами ФЦК мы изменили расположение оборудования, внедрили производственный анализ и стандартизированную работу. Теперь у каждого оператора есть стандарты выполнения операций, в которых заданы критерии по времени цикла, последовательности и качеству продукта», — пояснил заместитель технического директора по развитию Михаил Антонов.

Одним из решений в рамках реализации мероприятий нацпроекта стала реорганизация производственного пространства и перестановка оборудования. В результате объем выпуска карданных валов увеличился с 450 до 800 изделий, а сотрудникам стало удобней работать. Кроме того, руководство изменило систему оплаты труда в потоке единичных изделий. Разница между минимальным и максимальным заработком сократилась в два раза, и это позволило решить вопрос с вакансиями на некоторых рабочих местах.

«Сейчас видно, что у сотрудников предприятия уже есть понимание, как увеличить производительность без инвестиций и в ограниченные сроки за счет организационных внутренних резервов предприятия. Следующие шаги — тиражирование полученного опыта и знаний на остальные производственные потоки», — отметил руководитель проекта ФЦК Станислав Власов.

В рамках последующей оптимизации бизнес-процессов компания перешла на закупку подшипников отечественного производителя, отметила повышение качества продукции и снижение скорости установки запчастей.

Всего от Ульяновской области в нацпроекте участвуют уже более 17 предприятий. Как сообщила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева, благодаря стандартизации норм запасов сырья и готовой продукции «Автокомпоненту» удалось снизить время протекания процесса на 55%. Также предприятию открылась возможность льготного финансирования. Поскольку в начале 2022 года тренеры РЦК региона успешно прошли обучение и сертификацию, начата работа по самостоятельной реализации проектов по повышению производительности труда без привлечения коллег из ФЦК.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Российские предприятия благодаря участию в проекте получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.

За 2021 год Ульяновская область перевыполнила показатели по национальному проекту «Производительность труда»: участниками нацпроекта стали более 13 предприятий региона. По итогам полученной поддержки ООО «ПФ Инзенский ДОЗ» вышло на рынок Республики Казахстан и заключило первые контракты.