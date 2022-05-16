Ижевск, , 11:23 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 мая прививку от коронавируса сделали 697 519 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Центральный военный округ

Второй компонент препарата получили 557 217 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошел 151 831 житель республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 161 981 житель республики.